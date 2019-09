Hier der Kommentar im Wortlaut:



Mir wird in Wien, aufgrund der langen Wartezeiten in AKH-Ambulanzen immer geraten, mir einen Privat-Arzt zu nehmen, und zwar den Leiter dieser AKH-Ambulanz. Wer das Geld nicht hat, der leidet halt, naja, die Politiiker und die, die sichs richten können, können sichs in Wien auch leisten. Stellen Sie sich vor, Sie müssen ein halbes Jahr lang warten, und können keine einzige Nacht mehr schlafen. Da wird das Leben zum Martyrium!