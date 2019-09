Kein ungewöhnliches Bild, mit einem Siebenjährigen in ein Schreibwarengeschäft zu gehen, zumal am Montag in Wien das neue Schuljahr begonnen hatte: Was ein Ladendetektiv in dem Wiener Geschäft dann allerdings zu sehen bekam, war eindeutig Diebstahl, und zwar der dreisten Sorte: Um diverses Diebesgut unbemerkt aus dem Geschäft zu schmuggeln, steckten drei Diebinnen aus Rumänien dieses kurzerhand in die Schultasche ihres sieben Jahre alten Verwandten …