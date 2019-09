Pilz: „Schlimmste Befürchtungen bestätigt“

Pilz forderte nach der Anfragebeantwortung Peschorn dazu auf, Identitäre aus dem Polizeidienst zu entfernen. „Extremisten als Polizisten - das geht nicht. Alle Extremisten, egal ob in Ausbildung oder schon in Polizeidienst, müssen raus aus der Polizei“, hieß es in einer Aussendung. Durch die Informationen des Ministers sah Pilz „die schlimmsten Befürchtungen bestätigt“.