Zehn Bewohner eines Hauses in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) haben am Montagvormittag wegen eines Gasaustritts evakuiert werden müssen. Grund für den Gasaustritt dürften laut Polizei Bohrarbeiten an der Hausmauer gewesen sein, bei denen eine Leitung angebohrt worden war.