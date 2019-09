Brandenburgs SPD-Ministerpräsident: „Stabile Regierung bilden“

Das rot-rote Bündnis in Brandenburg wurde jedoch abgewählt. Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Dietmar Woidke reagierte dennoch positiv auf die Ergebnisse. „Mir war es wichtig, dass Brandenburg in guten Händen bleibt“, sagte er in der ARD. Woidke nannte es eine große Herausforderung, nun eine stabile Regierung zu bilden. „Ich bin erstmal froh, dass das Gesicht Brandenburgs auch in Zukunft ein freundliches bleiben wird“, so der Sozialdemokrat weiter. Die SPD könnte voraussichtlich in einer rot-rot-grünen Koalition weiterregieren. Die Linke fuhr in beiden Ländern die schlechtesten Ergebnisse ihrer Geschichte ein. Den erstarkten Grünen dürfte damit in beiden Ländern eine Schlüsselrolle zukommen.