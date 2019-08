Mit einer großen Auftaktveranstaltung ist die SPÖ am Freitagabend am Viktor-Adler-Markt in Wien-Favoriten offiziell in den Intensivwahlkampf gestartet. Auf dem zuletzt häufig von der FPÖ gekaperten Ort des „roten Wien“ versuchte Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner der von schwachen Werten gebeutelten Sozialdemokratie Zuversicht einzuimpfen: „Lasst euch nicht beirren von Umfragen“, tönte die SPÖ-Chefin in Richtung des recht zahlreich erschienen Publikums.