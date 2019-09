Unwetter-Alarm! Über den Großraum Linz und die Bezirke Wels-Land, Freistadt und Perg zogen in der Nacht auf Freitag heftige Gewitter. In Traun wurden zahlreiche Keller überflutet, in Ansfelden steht die NMS eine Woche vor Schulstart unter Wasser. Die Straßenmeisterei musste sogar mit Schneepflügen anrücken, um die Schlammmassen von der St.-Florianer-Stiftstraße zu beseitigen.