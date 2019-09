Maschinen, die denken und damit auch lernen können, werden sich in naher Zukunft unter dem Schlagwort „Künstliche Intelligenz“ (englisch: Artificial Intelligence, kurz: AI) immer stärker in unseren Alltag und die neue Arbeitswelt einmischen. Die Kunst, vor allem die Musik, ist – wie so oft in der Geschichte – Vorreiter und Spielwiese. So steht etwa im AEC ein Bösendorfer, der sich alle Musikstücke „merkt“, die je auf ihm gespielt worden sind.