Polizei, Verfassungsschutz, Zoll und Finanzpolizei haben in den vergangenen Tagen in Kärnten umfangreiche Razzien durchgeführt. Ziel war es, Informationen über die organisierte Kriminalität zu sammeln. „Wir wollen gefährliche Verbindungen gezielt bekämpfen. Dafür brauchen wir ein Lagebild“, sagte Andreas Holzer vom Bundeskriminalamt am Freitag.