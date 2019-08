Bei der Sitzung des Aufsichtsrates der FC Bayern München am gestrigen Donnerstag haben die Mitglieder den einstimmigen Beschluss gefasst, Oliver Kahn in den Vorstand der FC Bayern München AG zu berufen. Oliver Kahn unterschrieb einen Fünf-Jahres-Vertrag, der am 1. Januar 2020 in Kraft tritt, heißt es auf der Klubseite des deutschen Rekordmeisters.