In Österreich hat sich in den vergangenen Wochen eine breite Front gegen den Mercosur-Handelspakt der EU aufgebaut. Mit dem kürzlich ausgehandelten Freihandelsabkommen wollen die Europäische Union und die südamerikanischen Länder Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay die größte Freihandelszone der Welt aufbauen. Das soll Unternehmen in der EU jährlich vier Milliarden Euro an Zöllen ersparen und die Exporte sowie Umsätze ankurbeln.



Video: Ralf Kronberger, Chef der handelspolitischen Abteilung der Wirtschaftskammer Österreich und Jens Karg, Handelsexperte von Greenpeace, diskutieren mit Gerhard Koller im krone.tv-Studio: