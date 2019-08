Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Hansjörg Mayr, am Mittwoch erklärte, habe ein Zeuge die Ermittler auf die richtige Spur gebracht. Dieser - ein ukrainischer Fahrerkollege, so Mayr - habe an diesem Tag just während des Angriffs mit dem Opfer telefoniert. „Dabei soll er geschildert haben, dass er mit dem Weißrussen einen Streit hatte und dieser ihm mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen habe“, so der Sprecher weiter.