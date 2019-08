Bin a lustiga Bua, kriag Dirndln grod gnua! Vor an traurign Monn laufen s’ olli davon!„ In einer Erzählung in Peter Roseggers Werk “Volksleben in Steiermark" gibt ein Almhüttenbesucher freche Gstanzln zu heiteren Zitherklängen zum Besten. Bald hält es die anderen Gäste nicht mehr auf den Bänken, und es wird wild getanzt. Ja, so war’s anno dazumal, als Wirtshäuser, Almen und Wiesen für Gasthausgeher, Sennerinnen, Knechte und Bauern die perfekten Orte waren, um das Tanzbein zu schwingen.