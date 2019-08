Großeinsatz der Polizei in Deutschland: Mit Pfeilen hat ein 34-Jähriger in der Nähe von Augsburg zwei Männer auf der Straße niedergestreckt und schwer verletzt. Nachbarn des Täters ließen die Verletzten nach der Tat am Dienstag in ihr Haus, um sie vor weiteren Schüssen zu schützen. Polizisten nahmen einen verdächtigen 34-Jährigen fest.