Ein unfassbarer Vorfall hat sich in einer Klinik in Aachen ereignet: Eine 14-jährige Schwangere, die kurz vor der Geburt stand, ist am Montagabend aus dem Kreißsaal geflüchtet. Die Polizei fahndet nun nach Laura Schadegur - es bestehe demnach nicht nur Gefahr für sie selbst, sondern auch für das ungeborene Kind.