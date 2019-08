Burgstaller hatte Foda in einem Telefonat vergangene Woche von seinem Entschluss informiert, dem ÖFB Lebewohl zu sagen. Die Rücktritte von Spielern um die 30 haben sich in den vergangenen Jahren gehäuft - auf Christian Fuchs, Markus Suttner, Zlatko Junuzovic oder Martin Harnik folgte nun Burgstaller. Foda tut es leid, der Teamchef äußerte aber auch Verständnis für die vielen Rücktritte: „Es ist teilweise zu verstehen, weil auch die Belastung extrem hoch ist.“ Für Profis gebe es sehr wenig Freizeit und Zeit zur Erholung. Arnautovic hat sie vor seinen ersten Länderspielen als China-Legionär zumindest für einige Tage. Der Stürmer von Shanghai SIPG reist nach dem Viertelfinale in der asiatischen Champions League bereits am Mittwoch nach Wien. Foda macht sich um seinen Star keine Sorgen: „Es geht ihm gut.“ Auch wenn man das Spielniveau in China natürlich nicht mit jenem in England vergleichen könne.