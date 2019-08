In Deutschland wird die Finanzaffäre um die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 doch noch vor Gericht aufgearbeitet. Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main ließ mit einem am Montag veröffentlichten Beschluss die zuvor vom Landgericht abgelehnte Anklage gegen vier frühere Funktionäre zu - unter anderen die früheren DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger.