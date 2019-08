Trainer Adi Hütter freute sich am Sonntag bereits: „Da bekommen wir sicherlich einen Spieler, der mit seiner Größe und Wucht weiß, wo das Tor steht“, sagte er. Ob es noch weitere Bewegungen im Kader der Eintracht geben könnte, etwa über einen Transfer von Ante Rebic wird derzeit noch spekuliert, ließ Hübner derweil offen. „Jetzt machen wir erstmal Bast Dost fertig und dann schauen wir mal“, sagte er. Das Transferfenster in der Bundesliga schließt am 2. September.