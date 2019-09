krone.at: In taktischer Hinsicht wäre mein Eindruck der vergangenen Wochen, Monate und Jahre, dass hier in Polen die Offensive doch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt wird als in Österreich. Oder täuscht der Eindruck?

Stec: Das kommt drauf an, gegen wen und wie man generell spielt. Wir zum Beispiel versuchen sehr offensiv aufzutreten… (überlegt) Aber generell gibt es solche und solche Mannschaften. Es ist aber schon so, dass es auch wirklich oft Partien gibt, da ist man schon 3:0 hinten und gewinnt am Ende mit 4:3...