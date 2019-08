Jenes vier Jahre alte Kind, das am Sonntagvormittag vor einer Kirche in Salzburg-Gneis von einem Auto erfasst wurde, ist im LKH Salzburg seinen schweren Verletzungen erlegen. Die zuständige Polizei bestätigte am Abend entsprechende „Krone“-Informationen. Ein 90 Jahre alter Lenker war in eine Gruppe von Kirchgängern gefahren. Eine Frau (45) wurde schwer verletzt.