Geklärt ist eine Pfefferspray-Attacke, die sich bereits vor sieben Wochen in einem Waldstück in Reifnitz zugetragen hatte. Ein Ehepaar aus dem Bezirk Klagenfurt erkannte am Sonntag jenen Mann wieder, der damals mit dem Spray hantiert hatte. Nach kurzer Fahndung konnte er von der Polizei aufgeschnappt werden. Er gab an, er habe das Spray ausschließlich gegen den Hund des Ehepaares eingesetzt.