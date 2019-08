Glück im Unglück hatte eine italienische Familie am Samstagnachmittag auf der B182 Brennerstraße in Tirol! Vater, Mutter und Tochter waren gerade in Richtung Süden unterwegs, als plötzlich ein 20 mal 20 Zentimeter großer Steinbrocken vom Hang herunterdonnerte und auf den Wagen krachte. Die Insassen blieben unverletzt.