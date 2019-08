Neben dem Negativen zeigt diese Auswertung aber auch Positives: So gingen die Lärmbeschwerden in vier Jahren von 9451 auf 6358 zurück. Und auch wenn es in einigen Bauten (noch) anders ist: „Nur“ 674 Mieter beklagten Müllprobleme, 2015 waren es noch mehr als 3000 gewesen. Die Stadt setzt hier gezielt Maßnahmen.