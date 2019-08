„Krone“: Was waren die Hauptthemen und Anliegen Ihres Vorsitzes in den vergangenen sechs Monaten?

Maria Fernanda Espinosa Garcés: Ich habe versucht, die UNO relevanter für uns alle zu machen und näher an die Menschen zu bringen. Ein Teil der Herausforderungen für die UNO ist es, zu erklären, was wir tun und warum das so wichtig ist für das Leben der Menschen. Ich bin besonders erfreut, wie viel Gewicht wir den Gleichberechtigungsfragen gegeben haben. Außerdem versuchen wir, ein weltweites Verbot von Einwegplastik durchzusetzen. Dafür gibt es große öffentliche Zustimmung. Heuer haben wir sämtliches Einwegplastik aus den UN-Hauptquartieren in New York und Genf verbannt. Andere UNO-Büros werden folgen.