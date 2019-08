Fans warten bereits seit Jahren sehnsüchtig darauf, nach einer überaus erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne im Jahr 2015, bei der über sechs Millionen Dollar gesammelt wurden, soll „Shenmue III“ am 19. November nun tatsächlich auf Sonys PS4 und PC Wirklichkeit werden - der Vorgänger erschien immerhin 2001! Ein neuer, im Rahmen der Gamescom in Köln veröffentlichter Trailer gibt Einblick in die „mitreißende Geschichte des jungen Kampfkünstlers Ryo Hazuki“.