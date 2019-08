Rammstein: Feuer-Inferno im Ernst-Happel-Stadion

Kuss gegen Homophobie

Auch an politischen Statements mangelt es nicht: Lindemann empfängt zum Stück „Ausländer“ seine Bandkollegen, die gerade in Schlauchbooten über das Menschenmeer zu ihm auf die Bühne treiben, mit einem „Willkommen“-Schild. Und die Gitarristen Richard Kruspe und Paul Landers, die einander erst kürzlich bei ihrem Gig in Moskau küssten, um ein Zeichen gegen die vorherrschende Homophobie in Russland zu setzen, haben dies in Wien - unter lautstarkem Beifall der Fans - wiederholt.