Dost-Transfer gerät ins Stocken

In den letzten Tagen sah sich Frankfurt schon intensiv am Transfermarkt nach einem neuen Stürmer um. Objekt der Begierde: Bas Dost. In der portugiesischen Liga kam er in 84 Spielen auf 76 Treffer, 34 davon erzielte in der Saison 2016/2017. In dieser wurde er dann auch Torschützenkönig.