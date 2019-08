Auf dem Weg in die Mixed Zone soll die Blondine von einer vollen Flasche getroffen worden sein, berichten serbische Medien. „Glücklicherweise wurde Sajkovic aber nur an der Hand getroffen und trug keine ernsthaften Verletzungen davon“, so die Zeitung „Blic“. Von einem „Skandal“ ist die Rede. Völlig entsetzt schreibt das Medium: „Und diese Tat kommt von Leuten, welche die Fans aus unserem Land im Vorfeld als Wilde angekündigt und ihre Ankunft befürchtet haben.“ Ein Seitenhieb in Richtung Schweizer Medien.