In den Richtlinien für die Polizei steht, dass man nichts machen darf, das als Eindruck der Voreingenommenheit aufgrund der politischen Auffassung empfunden wird. Es ist also vielleicht sogar rechtlich ein Problem, wenn uniformierte Amtsträger einerseits betonen unpolitisch zu sein und andererseits Wahlaufrufe starten. So etwas geht höchstens in Zivilkleidung als Privatperson.