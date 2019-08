„Normalerweise fühlen sich unsere Schützlinge in glasklaren Bächen pudelwohl. Wie sie aber mitten in die Ortschaft kamen, ist uns ein Rätsel“, so der Vorarlberger Biologe Klaus Zimmermann vom Naturkundemuseum inatura in Dornbirn. Was die Sache noch mysteriöser macht: Die Krebserln sind sehr scheue Tiere, die sich nur allzu gerne verstecken.