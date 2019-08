Mit „DCL - The Game“ bringt Publisher THQ Nordic im Dezember das offizielle Videospiel zur Drone Champions League auf PC und Konsolen. Piloten können darin in drei verschiedenen Modi, darunter auch ein Online-Multiplayer für bis zu 30 Spieler, über 27 verschiedene Strecken jagen. Die besten von ihnen können schließlich in der DCL Draft Selection antreten, in der Fliegerasse für die echten Rennteams der Drohnen-Liga ausgewählt werden.