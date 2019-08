Am Millstätter See - zwischen Döbriach und Pesenthein - läuft derzeit ein großer Sucheinsatz nach einer mutmaßlich ertrunkenen Person. Ein Urlauber, der mit seiner Frau im See geschwommen war ist plötzlich untergegangen. Im Einsatz stehen Wasserrettung, Freiwillige Feuerwehr, Polizei und die ARA Flugrettung ist mit ihrem Notarzthubschrauber RK-1.