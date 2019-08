Fast 1000 Delikte bei grenzüberschreitender Aktion

Um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen und „schwarze Schafe“ aus dem Verkehr zu ziehen, führten die heimische Polizei und deren Kollegen im benachbarten Ausland am Wochenende eine grenzüberschreitende Kontrollaktion durch. Dabei wurden in Tirol und auf den Zulaufstrecken in Südtirol, Bayern, Salzburg, Kärnten und Vorarlberg insgesamt 988 Delikte verzeichnet – 656 davon hierzulande. In den meisten Fällen (434 in Tirol) handelte es sich um Geschwindigkeitsübertretungen. In Niederndorferberg wurde etwa ein Deutscher in einer 60er-Zone mit 116 km/h geblitzt.