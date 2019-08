Den Schock ihres Lebens haben Nachbarn einer 73-jährigen Frau aus der kalifornischen Stadt Rancho Cucamonga erlebt, als die Frau Montagfrüh schreiend und brennend aus ihrem Haus lief. Das Opfer wurde rasch von Augenzeugen gelöscht. Die 73-Jährige, die schwere Verbrennungen erlitt, gab der Polizei gegenüber an, vom eigenen Sohn im Zuge eines Streits in Brand gesteckt worden zu sein. Der 54-Jährige ist in Haft.