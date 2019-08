Der Fall sorgte in Ungarn für Entsetzen. Richtige Lynchstimmung war vor allem im Internet aufgekommen. Der Auftritt der Polizei verhinderte wohl Brutalität: Es wurden dem Internet-Bericht mehrere Fotos beigefügt, die veranschaulichen, was geplant war. Eine Gummipuppe mit dem Namen der Tierquälerin hang an einem Baum und eine andere wurde an ein Auto gebunden. Auf Facebook stand zudem, dass sich nur Menschen zusammenfanden, „die die Bestrafung ihrer Handlungen ertragen“.