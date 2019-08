So etwas kennt man eigentlich nur aus Großstädten: Eine Innsbrucker Lokalbetreiberin zeigte an, dass ein Tschetschenen-Trio versucht haben soll, sie zur Zahlung von Schutzgeld zu zwingen. Beim Prozess am Montag tauchte das Opfer aber zum dritten Mal nicht auf - aus Angst? Am Ende gab es einen Freispruch im Zweifel.