Grundsätzlich haben wir bei herkömmlichen Pasten das gleiche Problem wie bei allen anderen Kosmetikartikeln: Die Liste der Inhaltsstoffe ist ewig lang, von denen wir die meisten nicht kennen. Aber wussten Sie zum Beispiel, dass in einigen Zahnpasten schon Teile von Mikroplastik gefunden wurden? Zudem befinden sich die meisten Pasten in Plastiktuben, die alles andere als umweltfreundlich sind. Nun können Sie Zahnpasta also entweder selber herstellen oder auf zahnfreundliche Alternativen zurückgreifen. Wer jetzt direkt an den Bio-Laden denkt, der irrt. Schon mit einfachen Hausmitteln lassen sich die Zähne problemlos reinigen.