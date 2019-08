Immer wieder werden leichtgläubige Opfer mit sogenannten Neffentricks oder anderen gemeinen Methoden im Land abgezockt. So auch eine Mutter aus der Ostregion. Eine unbekannte Anruferin mit der Vorwahl 0720 erreichte das Opfer auf ihrem Handy und drohte der Frau mit einem Fluch über ihren Sohn und das Pferd. Bei einem Treffen in der Wiener Innenstadt wurde dann ausgemacht, dass nur ein Geldbetrag in der Höhe von 120.000 Euro die böse Magie abhalten könne. Am 15. Juli soll dann die Übergabe in Maria Gugging bei Klosterneuburg (NÖ) erfolgt sein, danach erstattete das Opfer Anzeige bei der Polizei.