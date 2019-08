Nach Simon Gautier wurde seit dem 9. August in der Provinz Salerno gesucht. Er war am Tag zuvor zu einer Solowanderung von Policastro aufgebrochen und wollte bis nach Neapel laufen. Als er in eine Schlucht fiel, konnte er noch mit seinem Handy die Behörden über seine unglückliche Lage informieren. Seine genaue Position konnte er allerdings nicht angeben. Eine Handy-Ortung zeigte keinen Erfolg, weil sich in der dünn besiedelten Gegend nur wenig Mobilfunkmasten befinden.