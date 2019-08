Nach dem Mord an einer hochschwangeren dreifachen Mutter in Neu-Feffernitz (Kärnten) laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Die Beamten haben am Sonntag einen Verdächtigen einvernommen. Die 31-Jährige war Samstagfrüh leblos in der Badewanne entdeckt worden - vermutlich ertränkt.