Janko: 50:50-Chance!

Was Glasner gar nicht in Frage stellt. Doch er weiß: „Mit dieser Selbstverständlichkeit, diesem Selbstvertrauen, Willen und dieser extrem positiven Euphorie, mit der der LASK auftritt und die ich sogar hier in Wolfsburg mitkriege, ist alles möglich!“ Eine Meinung, mit der er nicht alleine dasteht: Mit Marc Janko sagte Österreichs heuer abgedankter Fußball-Weltenbummler auf „Sky“: „Die Chancen stehen 50:50!“ Und Hans Krankl ist überzeugt: „Spielt der LASK so wie gegen Basel, kann er gewinnen!“