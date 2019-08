Sie lernten sich im Internet kennen, trafen sich am Sonntag am Badesee in Feldkirchen an der Donau in Oberösterreich das erste Mal. Dem krebskranken Sebastian M. (44) aus Altheim ging 100 Meter vom Ufer entfernt die Luft aus, seine Begleiterin aus Passau fand ihn nicht mehr. Nach einer Suche im trüben See konnte er nur noch tot geborgen werden.