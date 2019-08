Mordalarm in Kärnten! Eine dreifache Mutter ist in der Nacht auf Samstag tot in ihrer Badewanne in der Wohnung eines Mehrparteienhauses im Bezirk Villach gefunden worden. Nachbarn hatten wegen lauten Lärms die Polizei alarmiert. Die Beamten konnten die Bewohnerin nur noch leblos vorfinden. Die Spurenlage lässt auf ein Gewaltverbrechen schließen. Besonders tragisch: Die 31-Jährige erwartete ihr nächstes Kind. Sie war im neunten Monat schwanger.