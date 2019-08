Dem Metallica-Jünger ist das freilich egal, denn die Party läuft automatisch, wenn die Lieblingssongs aus dem Äther dröhnen. Für jeden ist etwas dabei, jedem wird etwas serviert. Kontrollierte Härte mit etwas Entschleunigung? „The Memory Remains“. Brachiale Thrash-Riffs mit extensiver Pyrotechnik-Nutzung? „Moth Into Flame“. Wütendes Gepolter, das auch nach knapp zwei Jahrzehnten nur den ganz Eingeschworenen bekömmlich runterrutscht? „Frantic“. Hetfield zeigt sich in Wien bestens gelaunt, kommt auch hier und da nach vorne an den Bühnensteg, wo sich Gitarrist Kirk Hammett und Bassist Rob Trujillo ohnehin die meiste Zeit aufhalten. Ulrich macht sich gewohnt gerne zum Kasperl und post souveräner in die Bühnenkamera, als er auf seine Felle drischt, doch bei manchen Songs wähnt man sich an Präzision und Feuer der Frühzeit zurückerinnert. Das Kult-Triple „For Whom The Bell Tolls“, „Creeping Death“ und „Seek And Destroy“ wird gar komplett am vorderen Rand des Bühnenstegs zelebriert. Die Altherrentruppe agiert alles andere als senil und hüftsteif und teilt diesen unermesslichen Spaß mit der enthusiasmierten Fanschar.