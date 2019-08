Die Zunahme beim Lkw-Transit am Brenner (+25% in fünf Jahren) hat sich längst von jedem Wirtschaftswachstum im Euro-Raum abgekoppelt, so der Befund von Transitforum-Obmann Fritz Gurgiser. Ein Grund dafür sind versteckte Subventionen an Frächter durch mehrere EU-Staaten. Diese gewähren nämlich eine Rückerstattung der Mineralölsteuer.