Zahlreiche Unfälle in den vergangenen Tagen

Weitere Beispiele gefällig? Am Zirler Berg geriet ein Alko-Lenker (25) auf die Gegenfahrbahn und rammte ein Taxi – fünf Verletzte! In Innsbruck krachte eine betrunkene Fahrerin in geparkte Autos. Im Sellrain touchierte ein Promille-Lenker die Leitplanke und in Wörgl fuhr ein Angetrunkener falsch auf die Autobahn auf. Zu diesen Vorfällen kam es allein in den vergangenen Tagen – wohlgemerkt!