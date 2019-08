Behörden sind „krank und verdreht“

Mitarbeiter der zuständigen Behörde kamen in Begleitung von zwei Polizisten, um Gillans acht Monate alte Tochter Gloria in Obhut zu nehmen. Die Schauspielerin war zu dem Zeitpunkt allerdings nicht bei ihrem Kind. Sie befand sich in einer Klinik, in der sie sich wegen postnataler Depression behandeln ließ. Ihre Tochter habe sie bei einem Freund gelassen, der sich vorbildhaft um sie gekümmert habe, so die 31-Jährige, die durch ihre Rolle der Prostituierten Marei in „Game of Thrones“ bekannt wurde.