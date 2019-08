Dramatische Szenen ereigneten sich am Feiertag in Axams! Ein einheimischer Biker (26) überholte auf der Axamer Straße trotz Gegenverkehr einen vor ihm fahrenden Pkw. Dabei konnte er sich nicht mehr rechtzeitig einordnen und krachte gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Für den 26-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb wenig später in der Uniklinik Innsbruck.