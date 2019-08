Hunderte Bergsteiger warten in Reih und Glied in gefährlicher Höhe, um den Mount Everest in Nepal zu erklimmen: Die Fotos, auf denen der tödliche Stau der Abenteurer zu sehen ist, gingen um die Welt. Für elf Alpinisten war der höchste Berg der Welt in der heurigen Saison binnen weniger Tage zur Todesfalle geworden - was jetzt zu strengeren Regeln führt. Die nepalesische Kommission, die auch die Todesfälle im Himalaya untersucht hat, macht sich nun für einen Höhenführerschein stark.