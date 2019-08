Wer dauerhaft hier bleiben will oder eine Staatsbürgerschaft beantragt, braucht Deutschkenntnisse der Stufe B1. Eine Prüferin (43) des Integrationsfonds nutzte dies für sich aus: In 68 Fällen hat sie Deutsch-Tests gegen Bezahlung ausgebessert, gab sie im April bei einem Prozess in Linz zu. Urteil: 12 Monate bedingt und 3600 Euro Geldstrafe. Doch die Nachwehen des Falles beschäftigen auch das Salzburger Landesgericht: Der nun angeklagte Inder (42) gehörte zu jenen, die für die Testkorrektur zahlten – nämlich 700 Euro. Gegenüber dem Richter gab er dies auch zu. Eine Diversion steht nun im Raum: Wenn der Mann 750 Euro zahlt, dürfte das Verfahren eingestellt werden. Die Staatsanwaltschaft sprach sich dagegen aus. Vertagt.